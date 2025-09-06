7 de setembro: Confira o que abre e fecha no feriado no Grande Recife
Neste ano, a celebração da Independência do Brasil acontece em um domingo e terá pouco impacto no funcionamento de órgãos públicos e comércio
Publicado: 06/09/2025 às 13:04
Desfile de 7 de Setembro no Recife (Foto: Divulgação/Casa Militar)
O feriado da Independência do Brasil, 7 de setembro, acontece este ano em um domingo e deverá acontecer com poucas mudanças no funcionamento de repartições e no comércio do Grande Recife. Confira abaixo o horário de funcionamento dos principais serviços no Dia da Independência do Brasil:
Os shoppings da Região Metropolitana do Recife (RMR) funcionarão em um horário especial:
Recife:
Shopping Recife: 12h às 21h;
RioMar Recife: 12h às 21h;
Shopping Boa Vista: 11h às 19h;
Shopping Tacaruna: 12h às 21h;
Plaza Shopping: 12h às 21h;
Shopping de Afogados: Fechado;
Shopping ETC: 12h às 18h.
Olinda:
Shopping Patteo Olinda: 12h às 21h.
Paulista:
Paulista North Way Shopping: 12h às 21h.
Camaragibe:
Camará Shopping: 12h às 21h.
Jaboatão dos Guararapes:
Shopping Guararapes: 12h às 21h.
Cabo de Santo Agostinho:
Shopping Costa Dourada: 12h às 20h.
Igarassu:
Shopping Igarassu: 12h às 20h.
No comércio da RMR, os lojistas deverão definir de forma independente se vão abrir e qual será o horário de funcionamento no feriado.
Bancos
Agências bancárias não abrem neste Dia da Independência. Os clientes que necessitarem de atendimento, são orientados pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) a utilizarem os canais digitais (sites e aplicativo dos bancos), para pagamento de contas e transferências.
Correios
As agências dos Correios não abrem expediente aos domingos. Os endereços e horários de agências podem ser acessados via internet. Também é possível entrar em contato por meio do Fale Conosco, com atendimento automatizado 24 horas por dia, sete dias por semana nos telefones 0800.725.7282, 0800.725.0100 e 3003.0100; ou pelo chat disponível no site.