7 de Setembro: Grito do Excluídos vai às ruas do Recife no feriado

No Recife, o evento acontece às 9h, no Parque Treze de Maio, em Santo amaro, na área central.

Entidades e sindicalistas realizam ato no Recife (Sandy James/DP)

O feriado de 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, não será marcado apenas pelo desfile cívico militar.

Sindicatos, organizações da sociedade civil e partidos políticos ligados à esquerda realizam no domingo o Grito dos Excluídos.

Este ano, o Grito dos Excluídos chega à 31ª edição, com o tema “A Vida em Primeiro Lugar”.

O lema tradicional do evento é “Cuidar da casa comum e da Democracia é luta de todo dia”.

Segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a ideia é destacar a “urgência em enfrentar a crise climática, proteger o meio ambiente, reafirmar a democracia e garantir a soberania nacional”.

Como parte da mobilização, o movimento integra o Plebiscito Popular, com pautas como:

Redução da jornada de trabalho, sem redução salarial, e fim da escala de trabalho 6×1.

Justiça tributária: isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e aumento de alíquota para super-ricos.

