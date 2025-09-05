Criança com paralisia cerebral é estuprada por ex-companheiro da avó em Olinda

Menina de 9 anos foi atacada dentro de casa no bairro de Sapucaia; caso é investigado pela Delegacia da Mulher

Delegacia da Mulher de Olinda investioga o caso (Foto: Arquivo)

Uma menina de 9 anos, que tem paralisia cerebral, foi vítima de estupro dentro de casa, no bairro de Sapucaia, em Olinda, no Grande Recife, no último domingo (31). O crime foi registrado na 15ª Delegacia da Mulher de Olinda na quinta-feira (4), após denúncia feita pela mãe da vítima.

O suspeito é um homem de aproximadamente 60 anos com quem a avó da vítima teve um relacionamento há cerca de 12 anos. Ele havia sido acolhido pela família há duas semanas, depois de dizer que estava separado e morando nas ruas.

Segundo o conselheiro tutelar Kiko Guedes, o homem aproveitou o momento em que a avó dormia e a mãe tinha saído. “Quando a mãe voltou, encontrou ele com a roupa arriada. Ela reagiu, mas ele conseguiu fugir”, relatou.

O Conselho Tutelar foi acionado e levou mãe e filha até a delegacia, onde o boletim de ocorrência foi formalizado. A menina passou por exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e foi encaminhada para atendimento psicológico.

Em nota, a Policia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência de Estupro de vulnerável está sendo investigada pela Delegacia a Mulher de Olinda. "As investigações seguem em andamento e outras informações não podem ser repassadas por envolver menor de idade", declarou a corporação.

