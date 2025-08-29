Homem é preso após tentar abusar de adolescente em Escola Estadual de Olinda

O suspeito teria levado o adolescente para o banheiro da escola, quando foi surpreendido por um professor

SEE fica no Recife (Divulgação)

Na manhã de quinta-feira (28), um homem, de 48 anos, foi preso acusado de abusar sexualmente de um adolescente de 15 anos, dentro da Escola Estadual Carlos Gonçalves no bairro de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O suspeito estaria prestando serviços a instituição quando foi flagrado entrando no banheiro com o menor.

De acordo com os policiais, a ocorrência aconteceu por volta das 11h. O suspeito foi surpreendido por um professor que imediatamente o encaminhou à Central de Plantões da Capital.

Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) informou que tomou conhecimento do ocorrido e a gestão da escola acionou a Patrulha Escolar, comunicou à família e ao Conselho Tutelar e todos se dirigiram ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), para registrar boletim de ocorrência.

"O órgão esclarece ainda que a gestão da unidade de ensino está à disposição das autoridades para ajudar nas investigações", declarou a SEE.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso o foi registrado no Departamento de Proteção da Criança e Adolescente (DPCA). "Após a aplicação das medidas administrativas, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da justiça", declarou em nota.