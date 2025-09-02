Criança de 2 anos morre e corpo é deixado 24 horas no sofá de casa em Paulista; pais são irmãos
Polícia Civil registrou o caso como "morte a esclarecer sem indício de crime". Conselho Tutelar diz que houve omissão de socorro
Publicado: 02/09/2025 às 13:42
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no Recife. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
A Polícia Civil de Pernambuco investiga a morte de uma criança de 2 anos, em Jardim Maranguape, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Os pais da criança, que foi deixada por 24 horas no sofá de casa, são irmãos consanguíneos por parte de mãe.
O caso foi registrado na segunda-feira (1º) pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte como “morte a esclarecer sem indício de crime”.
Segundo a conselheira tutelar Cláudia Roberta, o pai relatou que o menino teve uma convulsão no domingo (31). A criança, entretanto, foi deixada deitada no sofá de casa.
A conselheira relatou que os pais tentaram reanimar o menino, mas sem sucesso. Ela acusa o casal de não socorrer a criança mesmo morando próximo a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
"Houve uma omissão de socorro. O pai diz que a criança convulsionou. A gente questionou por que não houve o socorro daquela criança. Se a criança já estava lá há 24 horas falecida, por que o pai não chamou o Samu ou a polícia ou levou a criança no braço?", questiona.
Segundo ela, os vizinhos perceberam que a criança estava morta no sofá e acionaram a polícia. Na manhã da segunda-feira (1º), a polícia esteve no local, mas a casa estava fechada.
Mais tarde, ao ser informado do comparecimento dos agentes, ele ligou para a polícia e relatou o ocorrido.
A conselheira destacou também que o menino que morreu já havia sido acolhido em outra oportunidade. Em audiência, o juiz determinou a devolução da criança aos pais.
Outra filha do casal, de 9 meses, foi levada pelo Conselho Tutelar, mas não apresentava sinais de maus tratos.
Ainda segundo Cláudia Roberta, os pais estariam prestando depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) nesta terça-feira (2).