A prisão do advogado aconteceu no último sábado (16), após ele enviar vídeos íntimos para a própria filha

OAB-PE e Prefeitura de Inajá se posicionam contra advogado preso por suspeita de estupro de vulnerável (Prefeitura municipal)

A Ordem dos Advogados do Brasil por meio Seccional Pernambuco (OAB-PE) informou que a Comissão de Direitos Humanos protocolou na noite de quarta-feira (27) uma representação contra o advogado de 34 anos preso em flagrante, no último sábado (16), por estupro vulnerável contra a própria filha, de 16 anos, no município de Inajá, no Sertão do Estado. De acordo com a Prefeitura do município, o suspeito foi destituído do cargo.

Ainda segundo a OAB-PE, o caso tramita em caráter sigiloso no Tribunal de Ética e Disciplina do órgão, em conformidade com os princípios legais e o devido processo ético-disciplinar. Na nota, a Ordem reafirmou o compromisso com a proteção dos direitos humanos e a apuração rigorosa de condutas que possam violar a ética e a dignidade da advocacia.

A Prefeitura de Inajá também se manifestou sobre o caso, informando que o servidor foi exonerado do cargo imediatamente após a denúncia. “A decisão visa preservar a ética administrativa, a transparência institucional e a seriedade do processo”, destacou a gestão municipal. Em comunicado, a Prefeitura repudiou as notícias que envolvem a suposta prática de crime sexual por parte do servidor.

Relembre o caso

Um advogado de 34 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) no último sábado (16) de agosto, acusado por estupro de vulnerável contra a própria filha, de 16 anos, no município de Inajá, Sertão do Estado.

A denúncia foi formalizada pela tia da adolescente, que procurou a delegacia após ter conhecimento da situação. De acordo com a adolescente, após retomar contato com o pai, ela passou a receber mensagens de teor inapropriado por meio de aplicativo de celular, além de um vídeo íntimo enviado pelo suspeito. A adolescente reagiu negativamente e bloqueou o número do suspeito.

O advogado foi autuado em flagrante delito e após aplicação das medidas administrativas, foi encaminhado a audiência de custódia, ficando à disposição da justiça.

A adolescente está sob acompanhamento da rede de proteção social, incluindo o Conselho Tutelar.

