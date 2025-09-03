Criança de 7 anos já teria sido queimada na mão com garfo quente por perder uma borracha escolar

Mãe queima com fósforo a genitália da filha de 7 anos, em Olinda (Conselho Tutelar)

Uma menina de 7 anos sofreu queimaduras na mão e na região genital em episódios de agressão cometidos pela própria mãe, no bairro de Águas Compridas, em Olinda, Região Metropolitana do Recife. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher de Olinda na segunda-feira (1) e é investigado como maus-tratos e lesão corporal por violência doméstica.



De acordo com informações do Conselho Tutelar, as agressões ocorreram em momentos distintos. No primeiro, a mãe teria aquecido um garfo no fogo e queimado a mão da filha porque ela perdeu uma borracha escolar.



Em outro episódio, a criança relatou que estava dormindo quando foi queimada na região genital com um palito de fósforo.



"Quando ela acordou, que sentiu e viu a mãe do lado, ela disse que estava com uma dor como se tivesse sido queimada e a mãe disse que teria sido ela quem queimou" explicou a conselheira tutelar, Cláudia Roberta.



As agressões aconteceram no dia 11 de agosto, mas só foram denunciadas dias depois, quando a menina contou aos vizinhos. A escola foi informada e acionou o Conselho Tutelar, que comunicou a Polícia Civil.

A vítima passou por exames de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e foi encaminhada, com os irmãos de 5 e 2 anos, para uma casa de passagem, onde aguardam decisão da Vara e da Promotoria da Infância.

A suspeita, de 26 anos, foi ouvida na delegacia. No depoimento, não negou as agressões, mas ficou pelo silêncio. Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar todas as circunstâncias do caso.