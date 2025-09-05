Bombeiros anuncia Operação Verão com efetivo de 34 agentes e novas embarcações no Grande Recife

Corpo de Bombeiros atuará em 17 postos, sendo 13 fixos e quatro móveis, de guarda-vidas em Olinda, Recife e Jaboatão

Operação Verão contará com cerca de 34 agentes e novas embarcações no Grande Recife (Reprodução/SDS)

Com média de 34 profissionais e a chegada de quatro novas embarcações, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) inicia, neste fim de semana, a Operação Verão 2025/2026. A ação começa no feriado de 7 de setembro e se estende até março, período de maior fluxo de banhistas nas praias do estado.

Ao todo, 17 postos de guarda-vidas estarão distribuídos entre Olinda, Boa Viagem (Recife) e Jaboatão dos Guararapes, sendo quatro deles em caráter móvel, equipados com embarcações de apoio. Durante a semana, o número será reduzido para 13 pontos fixos, mas com equipes de cobertura garantida.

As embarcações estarão divididas em duas no Recife, uma em Jaboatão e uma em Olinda. O esquema também terá apoio das Motos de Salvamento Aquático (MSA), dos Botes Infláveis de Salvamento (BIS) e do Grupamento Tático Aéreo (GTA), reforçando a agilidade no socorro.

De acordo com o coronel Robson Roberto Couto de Araújo, diretor-geral do CBMPE, a ampliação da estrutura tem caráter preventivo. “A praia deve ser espaço de lazer e descontração. Para isso, pedimos atenção especial às crianças, respeito às sinalizações e moderação no consumo de bebidas alcoólicas. As orientações dos guarda-vidas salvam vidas”, destacou.

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) alerta para a atenção ao banho de mar no litoral Pernambucano. Historicamente, a data leva mais pessoas para as praias, por causa da abertura informal do verão. O alerta também chega em um período de lua cheia, que provoca intensas variações na amplitude das marés, com marés muito altas e muito baixas.

Recomendações de segurança

O CBMPE orienta que os banhistas: