Operação Verão na área de segurança começa dia 7 e segue até março de 2026

Secretaria de Defesa Social (SDS) fica em Santo Amaro, área central do Recife (DIVULGAÇÃO/SDS)

A Operação Verão 2025/2026 da Secretaria de Defesa Social será iniciada no próximo domingo (7) e se estenderá até março do próximo ano, com foco na segurança de banhistas e turistas nas praias do litoral pernambucano. A ação contará com a atuação conjunta da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outras forças de segurança.



De setembro a dezembro, o reforço ocorrerá aos finais de semana nos principais destinos turísticos, como Porto de Galinhas, Itamaracá e Carneiros. Em janeiro, período de maior fluxo devido às férias escolares, o policiamento será diário em todo o litoral.



O Corpo de Bombeiros ampliará o número de postos de guarda-vidas, passando de 12 para 16 pontos fixos nos fins de semana. Também serão utilizadas motos aquáticas, botes infláveis e patrulhamento itinerante ao longo da orla.

A corporação reforçou o alerta para que banhistas respeitem a sinalização e as orientações dos guarda-vidas, com atenção especial às crianças, mais vulneráveis em locais de grande movimento.



O efetivo da Polícia Militar será distribuído entre os municípios litorâneos, com reforço no policiamento ostensivo e apoio às ocorrências de maior complexidade.

A operação contará com monitoramento em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle.