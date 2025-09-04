Feriado de 7 de Setembro:   comitê que monitora tubarões alerta para banho de mar seguro

Historicamente, a data leva mais pessoas para as praias, por causa da abertura informal do verão. O alerta também chega em um período de lua cheia, que provoca intensas variações na amplitude das marés, com marés muito altas e muito baixas

Placa alerta para risco de ataque de tubarão (Divulgação )

Às vésperas do Dia da Independência do Brasil, celebrado no domingo (7), o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) alerta para a atenção ao banho de mar no litoral pernambucano.

Historicamente, a data leva mais pessoas para as praias, por causa da abertura informal do verão.

O alerta também chega em um período de lua cheia, que provoca intensas variações na amplitude das marés, com marés muito altas e muito baixas.

Segundo as principais recomendações do Cemit e do Corpo de Bombeiros, a população deve evitar a entrada na água após a ingestão de bebidas alcoólicas, em períodos de maré alta, em águas turvas e em áreas abertas sem a proteção dos arrecifes, que servem como barreiras naturais contra os tubarões.

Também é indicado evitar o banho de mar próximo ao amanhecer e ao entardecer (horários do dia nos quais os tubarões apresentam maior atividade), com sangramentos, objetos brilhantes e desacompanhados.

Os órgãos orientam que merece atenção o trecho litorâneo de 33 quilômetros que compreende da Praia do Farol, em Olinda, até os coqueiros da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho.

Para o feriado, o Corpo de Bombeiros vai ampliar a Operação Praia Segura, com 13 postos de guarda-vidas em dias úteis e 17 em fins de semana e feriados, distribuídos nas praias de Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes. Além dos postos fixos, a operação contará com a atuação intermitente das Motos de Salvamento Aquático (MSA), rondas com Botes Infláveis de Salvamento (BIS) e apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA), ampliando a cobertura e garantindo resposta rápida em emergências.

Tábua de Maré do dia 7 de setembro

03h21 – 2,48m (maré alta)

9h40 – 0,08m (maré baixa)

15h46 – 2,39m (maré alta)

21h53 – 0,15m (maré baixa)