Funcionários e acompanhantes de pacientes foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros; esta é a segunda vez em uma semana que o elevador do HC apresenta problemas

Sete pessoas ficam presas em elevador no Hospital das Clínicas no Recife (Reprodução/redes sociais)

Sete pessoas ficaram presas em um elevador do Hospital das Clínicas (HC), na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, na noite da quarta-feira (3). O grupo era formado por funcionários e acompanhantes de pacientes.

Segundo testemunhas, o equipamento de serviço travou entre dois andares. Imagens feitas no local mostram o momento em que bombeiros retiraram as vítimas, com o elevador desnivelado em relação ao piso.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que foi acionado por volta das 20h35 e o o resgate foi concluído em cerca de 20 minutos, com apoio de um técnico de manutenção. Todas as pessoas foram avaliadas e não apresentaram ferimentos.

Em nota, a direção explicou que o problema ocorreu por falha técnica e que, após manutenção, o aparelho voltou a funcionar normalmente. A unidade ressaltou ainda que realiza manutenção contínua e que já está em andamento o processo de troca de todos os equipamentos, após licitação.

Caso mais recente

Na última quinta-feira (28), a porta externa de um dos elevadores do Hospital das Clínicas se soltou. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram a porta do equipamento destruída.

Na nota, o HC-UFPE informou que o equipamento havia sido interditado e equipes de manutenção estavam atuando para resolver a ocorrência.

