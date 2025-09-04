Abreu e Lima recebe Centro de Treinamento de Salvamento em Altura do Corpo de Bombeiros

Centro de Treinamento de Salvamento em Altura, em Abreu e Lima (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco inaugurou, nesta quinta-feira (4), um novo Centro de Treinamento de Salvamento em Altura, localizado em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. O espaço será utilizado para capacitar equipes em resgates realizados em locais elevados ou de difícil acesso.

A estrutura foi construída com contêineres reaproveitados, que anteriormente serviram como moradias provisórias para famílias atingidas por enchentes na Mata Sul. Adaptados, eles compõem agora um centro permanente de preparação, com ambientes que simulam cenários urbanos e situações de risco, oferecendo condições mais realistas para os treinamentos.

A criação do centro atende a uma demanda antiga da corporação. O comandante-geral, coronel Francisco Cantarelli, destacou que a unidade é o primeiro equipamento multifuncional dedicado especificamente à área de salvamento em altura em Pernambuco.

"O governo estadual tem feito investimento histórico na corporação. E essa estrutura hoje, colocada à disposição dos homens e mulheres, é um marco histórico porque é o nosso primeiro equipamento multifuncional para a área de salvamento em altura”, declarou.

"A gente vem investindo muito, através do Juntos Pela Segurança, nas nossas forças operacionais de segurança e defesa civil. Nos últimos oito anos que antecederam o nosso mandato, foram R$ 15 milhões de investimentos. Nós já estamos destinando para os Bombeiros Militares cerca de R$ 169 milhões, em execução, entregas, em processos licitatórios, na compra de equipamentos, na construção de novas unidades, na reequipagem, na reestruturação das unidades que são antigas e que não tinham condições adequadas de funcionamento", afirmou a governadora Raquel Lyra.