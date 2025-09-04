Menino de 5 anos vítima de bala perdida em junho recebe alta do HR, no Recife

Segundo o Hospital da Restauração (HR), Gustavo Daniel Seara dos Santos recebeu alta médica nesta segunda (1º). O menino foi atingido por uma bala perdida no dia 18 de junho, quando estava nos braços do pai, em frente a sua casa.

A alta médica foi confirmada pelo HR nesta quinta-feira (4) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Após mais de dois meses internado, o menino de 5 anos Gustavo Daniel Seara dos Santos, atingido por bala perdida na Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife, recebeu alta do Hospital da Restauração (HR) nesta segunda-feira (1º).

A criança havia sido atingida por disparos de arma de fogo no dia 18 de junho, quando estava nos braços do pai, em frente a sua casa. O alvo seria um homem identificado como “Espinho”.

No momento do disparo, a mãe dele estava a caminho de uma padaria. Ela ouviu o som dos tiros e voltou preocupada para casa, mas antes mesmo de chegar ao local, recebeu a informação de que o filho havia sido atingido.

O menino chegou a ser levado pelo pai para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, de onde foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife.

Segundo informações de parentes à época, a criança teve o pulmão perfurado pela bala perdida. Os familiares chegaram a divulgar nas redes sociais campanha de doação de sangue para Gustavo Daniel.

A reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para saber informações atualizadas sobre as investigações do caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.