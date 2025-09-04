PRF apreende carga de cigarro paraguaio avaliada em quase R$ 2 milhões

Ação aconteceu durante fiscalização em Gravatá; os suspeitos tentaram fugir a pé durante a abordagem, mas foram alcançados

Carga de cigarros paraguaios contrabandeados (DIVULGAÇÃO/PRF)

Cerca de 300 mil maços de cigarros paraguaios, uma carga avaliada em R$ 1,8 milhão, foram apreendidos, nesta quarta-feira (3), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Gravatá, no Agreste. A mercadoria era transportada por dois homens, de 34 e 27 anos, detidos na ação.

Policiais dos Grupos de Patrulhamento Tático e de Operações com Cães realizavam uma blitz na BR-232, quando avistaram um caminhão baú desviando da fiscalização por uma estrada de terra. Ao avistar a PRF, o motorista e o passageiro abandonaram o veículo e correram para uma área de mata, mas foram alcançados pela equipe.

Ao abrir o compartimento de carga do caminhão, foram encontradas 600 caixas de cigarros paraguaios. O produto é proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de ser comercializado no país.

Os homens disseram ter saído do Rio Grande do Norte para entregar a carga no Agreste e no Grande Recife.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal, no bairro do Recife, no centro da capital. Eles podem responder por contrabando, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão e multa.

