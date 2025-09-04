Três pessoas morrem atingidas por disparos de arma de fogo em Camaragibe

De acordo com a PCPE, as vítimas foram um homem de 25 anos, outro de idade desconhecida e uma mulher de 33 anos, identificada por populares apenas como Monique

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Três pessoas morreram após serem atingidas por disparos de arma de fogo, na noite desta terça-feira (2), na Rua Arlindo Lopes dos Santos, no bairro de Tabatinga, em Camaragibe, no Grande Recife.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Monique chegou a ser levada por agentes do 20º BPM ao Centro Médico de Camaragibe (CEMEC), sendo transferida posteriormente para o Hospital da Restauração (HR), localizado na área central do Recife, onde veio a óbito nesta quarta-feira (3).

Segundo informações extraoficiais, vários homens armados teriam efetuado os disparos contra algumas pessoas que estavam na rua.

A PCPE registrou a ocorrência, através da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, como triplo homicídio consumado.

A corporação ainda informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.

