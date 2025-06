Nos braços do pai, criança de 5 anos é vítima de bala perdida na Bomba do Hemetério

Criança estava nos braços do pai, na noite desta quarta (18), quando foi atingida por disparos que teriam como alvo um homem identificado como "Espinho"

Criança de 5 anos é vítima de bala perdida na Bomba do Hemetério (Divulgação)

Gustavo Seara, de 5 anos, foi mais uma criança vítima de bala perdida na Região Metropolitana do Recife em 2025. Na quarta (18) à noite, ele estava na calçada da rua onde mora, na Bomba do Hemetério, na Zona Norte, quando foi atingida por disparos, cujo alvo era um homem identificado como “Espinho”.

Após receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local, a criança foi encaminhada a uma unidade hospitalar.

Até o momento a autoria e motivação do crime são desconhecidas. A Polícia Civil de Pernambuco informou que diligências estão sendo realizadas.

O que diz a Mãe

Claudiane Seara, mãe da vítima, não estava no momento em que o filho foi baleado. Gustavo havia ficado no colo do pai, enquanto ela tinha ido à padaria.

Foi quando ouviu os disparos vindos de um lugar próximo e correu para se esconder. Foi avisada por um conhecido que o seu filho havia sido baleado.

A confirmação veio após o pai da criança telefonar e informar que estava com a criança na UPA de Nova Descoberta. Na unidade hospitalar, a mãe soube que o tiro havia perfurado os dois pulmões do filho.

Apelo

“Infelizmente, a gente está precisando que vocês façam essa doação pelo meu filho, eu agradeço muito. Ele é um menino, pequenininho, de 5 anos, bem ativo, brincalhão. Eu creio no senhor que meu filho vai sair com vida dessa.”, apelou Claudiane Seara.

Gustavo segue internado no Hospital da Restauração e está precisando de doação de sangue.

As doações devem ser realizadas na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), para isto, basta informar o nome completo da criança: Gustavo Daniel Seara dos Santos