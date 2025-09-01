Raquel anuncia pacote de R$ 1 bilhão em obras para a RMR, incluindo nova maternidade

Raquel Lyra faz anúncios para a Região Metropolitana durante o Ouvir para Mudar (Foto: Melissa Fernandes/DP Foto)

Um pacote de R$ 1 bilhão em obras para a Região Metropolitana foi anunciado, nesta segunda-feira (1º), pela governadora Raquel Lyra em evento no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife. Ao todo, foram lançadas 50 licitações nas áreas de saúde, segurança pública, habitação, mobilidade, educação, ciência e tecnologia, além de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário.



Entre os destaques estão, por exemplo, estão previstas a construção da Maternidade de Igarassu, no valor de R$ 56,4 milhões; e a reforma e ampliação dos hospitais Otávio de Freitas, Agamenon Magalhães e Barão de Lucena, além da recuperação da fachada do Hospital da Restauração. O pacote também inclui novos equipamentos para 13 unidades de pronto atendimento da RMR.



Na área da segurança pública, Raquel ressaltou a autorização para a construção de batalhões da Polícia Militar no Cabo de Santo Agostinho e em Camaragibe, além da criação do Batalhão de Policiamento Turístico no Recife e de novas delegacias em Abreu e Lima, Araçoiaba e Moreno. “Fechamos o mês com o 16º mês consecutivo de redução de homicídios e crimes contra o patrimônio. Para isso, estamos investindo em estrutura, tecnologia e pessoal”, afirmou a governadora.



Os investimentos em mobilidade incluem a reforma e ampliação do Terminal Integrado de Camaragibe, a implantação da Estação BRT Elevado Bom Pastor, melhorias no Corredor Norte/Sul e a implantação de semáforos inteligentes. Também estão previstas obras de requalificação do Rio Beberibe e do Canal Santa Terezinha, além do recapeamento asfáltico em Olinda.

O governo ainda informou que, para ampliar o abastecimento de água, serão implantadas novas estações de tratamento e adutoras em Araçoiaba, Moreno e Cabo de Santo Agostinho. “Estamos garantindo mais acesso à água, com menos rodízio e mais regularidade para a população”, disse. “Encerramos este ano com R$ 6,2 bilhões investidos em Pernambuco, o maior volume da história. Isso só é possível porque organizamos as contas e trabalhamos com planejamento”, afirmou.