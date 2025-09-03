Mudanças no ataque? Santa Cruz ganha opções para duelo decisivo contra o América-RN

Adailson, Ariel e Geovany Soares, atacantes do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Às vésperas do confronto mais importante da temporada, o técnico Marcelo Cabo pode promover mudanças no ataque do Santa Cruz. Após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Série D, contra o América-RN, o Tricolor chega com vantagem para a partida decisiva deste domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal. Um empate garante o acesso à Série C, e a comissão técnica avalia ajustes no setor ofensivo para consolidar o resultado.

No jogo de ida, os titulares foram Thiaguinho, Renato e Thiago Galhardo, trio que já vinha sendo utilizado por Marcelo Cabo nas últimas rodadas. No entanto, o bom desempenho de reservas como Geovany Soares, Adailson e Ariel Nahuelpán reacendeu a disputa por vagas na equipe titular.

Disputa nas pontas: Thiaguinho x Geovany e Renato x Adailson

Apesar de ser o artilheiro da equipe tricolor na temporada, com 10 gols, Thiaguinho vive uma fase de oscilação negativa. No jogo de ida, foi substituído e viu Geovany Soares entrar com personalidade, participando diretamente do gol da vitória com um drible desconcertante e assistência precisa. O jovem atacante, primo da craque Marta, ganhou pontos com a comissão técnica e pode ser a novidade na ponta direita.

Do outro lado, Renato também tem rendimento questionado. Contratado para o mata-mata, soma apenas um gol em nove partidas e não conseguiu se firmar. Adailson, que entrou no segundo tempo da partida anterior e quase balançou as redes, surge como uma opção mais agressiva, especialmente em um cenário de contra-ataque.

Centroavante: Galhardo pressionado, Nahuelpán em alta

No comando de ataque, Thiago Galhardo segue como o nome mais experiente do setor, mas enfrenta críticas pela queda de rendimento. Embora seja o artilheiro do Santa Cruz na Série D, com sete gols, marcou apenas uma vez nos cinco jogos do mata-mata. Vale lembrar, que o camisa nove é um dos principais líderes do elenco dentro e fora das quatro linhas.

Já o argentino Ariel Nahuelpán, reforço para a reta final, vive bom momento. Mesmo sem condições físicas ideais, foi decisivo no jogo de ida ao marcar o gol da vitória. A principal dúvida é se o centroavante tem fôlego para iniciar a partida ou seguirá como arma para o segundo tempo.

Cabo adota cautela, mas não descarta mudanças

A vantagem no placar dá ao Santa Cruz a possibilidade de jogar com inteligência e equilíbrio. O técnico Marcelo Cabo elogiou os reservas que mudaram o duelo de ida, mas também ressaltou que tem confiança nos titulares. Com o empate sendo suficiente para garantir o acesso, a escalação ofensiva pode ser ajustada conforme o plano de jogo — seja para conter o ímpeto do América-RN ou para explorar os espaços no contra-ataque.

