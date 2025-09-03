Veículo foi encontrado em canavial de Ipojuca; vítima resgatada e suspeito preso em flagrante

Polícia recupera veículo e prende suspeito após sequestro de empresário na Zona da Mata Sul (Ascom/PRF)

Um empresário, de 60 anos, foi vítima de um sequestro e teve seu veículo roubado na cidade de Primavera, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, na terça-feira (2). A ação integrada entre a Policia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar resultou na recuperação do carro e na prisão de um dos suspeitos.

De acordo com a PRF, o Núcleo de Operações Aéreas (NOA) foi acionado para auxiliar nas buscas. O veículo foi encontrado abandonado em um canavial próximo ao Km 118 da BR-101, no município de Ipojuca, no Grande Recife.

Paralelamente, equipes da Polícia Militar conseguiram encontrar a vítima do crime. O carro recuperado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Primavera, que deu continuidade às investigações.

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem de 41 anos foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de clonagem e adulteração de veículo automotor, direção perigosa, extorsão mediante sequestro, além de posse e uso de entorpecente. A vítima é um empresário de 60 anos.

Após a formalização dos procedimentos, o suspeito foi apresentado em audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

