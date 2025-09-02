Mutirão de Paternidade do TJPE promove audiências de conciliação nesta quinta-feira (4) no Recife

As audiências de conciliação acontecerão a partir das 9h, no Compaz Eduardo Campos, localizado no bairro do Alto Santa Terezinha.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio do Núcleo de Conciliação (Nupemec) e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Recife, realiza nesta quinta-feira (4) o Mutirão de Paternidade Painho Legal. A iniciativa, em parceria com a Prefeitura do Recife, tem como objetivo garantir de forma ágil e gratuita o reconhecimento de paternidade.

As audiências de conciliação acontecerão a partir das 9h, no Compaz Eduardo Campos, localizado no bairro do Alto Santa Terezinha. Durante as sessões, serão abertos 23 exames de DNA já coletados e formalizados cinco reconhecimentos voluntários de paternidade.

O mutirão ofertou ao todo 30 vagas para realização do teste de DNA e 20 para reconhecimento espontâneo, possibilitando que pais e filhos regularizem a filiação sem custos. As inscrições ocorreram até o último dia 20 de agosto, no Cejusc-Recife, e a coleta do material genético foi realizada no dia seguinte, também no Compaz Eduardo Campos.

Segundo o TJPE, a iniciativa busca ampliar o acesso à Justiça, promovendo cidadania e fortalecendo vínculos familiares. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (81) 3181-0541 ou pelo e-mail [email protected].