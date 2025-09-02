Dívida de R$ 150: homem mata comerciante com mais de 40 facadas e acaba preso

O assassinato aconteceu em uma casa, no Varadouro, em Olinda. A polícia disse que o comerciante, de 51 anos, foi encontrado sem vida, na residência, com perfurações de arma branca.

Delegados explicaram como foi o crime, em Olinda (Polícia Civil)

Um homem foi preso pela Polícia Civil por suspeita de assassinar um comerciante com mais de 40 facadas, em Olinda.

Segundo a corporação, o crime foi motivado por uma dívida de R$ 150.



Os detalhes do homicídio, ocorrido no domingo (31), foram repassados, nesta terça (2), em entrevista coletiva, na sede da Polícia Civil, no Recife.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados oficialmente pela polícia.

Como foi

O assassinato aconteceu em uma casa, no Varadouro. A polícia disse que o comerciante, de 51 anos, foi encontrado sem vida, na residência, com perfurações de arma branca.

Na entrevista, o delegado Diego Jardim informou que houve uma discussão por “motivo fútil”.

“a equipe conseguiu localizar e prender o suspeito. Ele foi autuado em flagrante e levado para audiência e custódia, com a representação pela prisão preventiva”, afirmou o delegado.