Policiais militares são assaltados na BR-101, no Recife
Armas e motocicleta foram levadas; suspeitos fugiram em direção a Paulista
Publicado: 02/09/2025 às 11:05
Polícia Militar presente nas ruas do Recife (ARQUIVO/DP)
Dois policiais militares do 11º Batalhão foram vítimas de assalto na manhã do último sábado (30), na BR-101, nas proximidades da entrada de Apipucos, na Zona Norte do Recife. Os militares, que estavam à paisana e seguiam para assumir o serviço, foram abordados por quatro homens em duas motocicletas.
Durante a ação, os suspeitos levaram a motocicleta utilizada pelos policiais e as pistolas pertencentes a ambos. Após o crime, os envolvidos fugiram no sentido Paulista.
Equipes de inteligência e unidades especializadas realizam buscas para localizar os envolvidos. A ocorrência foi registrada na Central de Plantões da Capital e, posteriormente, na Diretoria de Polícia Judiciária Militar.
Em nota, a Policia Civil de Pernambuco informou que as investigações estão sob responsabilidade da Delegacia da Macaxeira.