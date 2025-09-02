Protesto paralisa Agamenon Magalhães na tarde desta terça (2)

Manifestantes fecharam a Agamenon Magalhães no sentido Olinda, no Grande Recife. Protesto paralisou o trânsito em uma das vias mais importantes da capital pernambucana na tarde desta terça (2)

Grupo reivindica moradia digna (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Um protesto realizado pelo Movimento Moradia Digna, grupo que há quase um mês ocupa o Colégio Americano Batista, na Boa Vista, região central do Recife, fechou as vias no sentido Olinda da Avenida Agamenon Magalhães no início da tarde desta terça-feira (2).

Manifestantes atearam fogo em pneus, quase em frente ao prédio do Americano Batista. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver muita fumaça, e agrupamentos de pessoas segurando faixas com frases reivindicando moradia: “Enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito”, diz um dos cartazes.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou que foi acionado e enviou uma viatura para o local.

Entenda

Cerca de 200 pessoas do Movimento Moradia Digna ocupam o prédio público do Colégio Americano Batista, na área central do Recife, desde o início do mês de agosto. As aulas na área da instituição privada seguem com suas aulas normalmente.

De acordo com a apuração do Diario, a maioria dos manifestantes é do município de Paulista, com integrantes também de Olinda e Jaboatão dos Guararapes. O grupo reivindica o direito à moradia e exige diálogo com o governo do estado, que desapropriou o imóvel em 2023 por R$ 80 milhões para abrigar um complexo da rede pública de ensino.

Este é o segundo protesto realizado pelo movimento. No último dia 7 de agosto, o grupo fez manifestações e bloquearam trechos da Rua Dom Bosco, no centro do Recife.

[Esta matéria está em atualização]