Dois carros foram furtados dentro do DHPP

Veículos foram furtados em veículos no DHPP (Arquivo/DP)

Dois carros foram alvo de furtos na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Por meio de nota divulgada nesta segunda (9), um inquérito policial foi instaurado e "as diligências estão em andamento”.

A sede do DHPP é uma das poucas unidades policiais no Grande Recife que funciona 24 horas, mesmo assim os bandidos não hesitaram na ação.

Os criminosos teriam pulado o muro com facilidade e quebrado vidros das janelas dos carros, que foram vasculhados. Mochilas e porta-luvas foram abertos em busca de pertences.

Informações extraoficiais dão conta de que os dois veículos pertencem a policiais que estavam de plantão. Três latas de spray de pimenta não foram localizados depois da ação criminosa.

Câmeras de segurança do DHPP devem ajudar nas investigações.