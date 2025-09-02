Acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (1), próximo ao bairro Frei Damião

Motociclista morre após colisão com ciclista na PE-109, em Bonito (Reprodução/redes sociais)

Um motociclista morreu após colidir com um ciclista e uma mureta na PE-109, em Bonito, no Agreste de Pernambuco, na tarde de segunda-feira (1). Imagens de câmeras de um estabelecimento às margens da rodovia registraram o momento em que José William da Silva, 38 anos, atinge o ciclista que tentava atravessar a via.

De acordo com a Polícia Militar, moradores que presenciaram a cena acionaram a corporação. Ao chegarem no local, nas proximidades do bairro Frei Damião, o motociclista já estava sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento do ciclista, que teve ferimentos nos pés e foi levado para um hospital da região.

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso segue sob as investigações da Delegacia de Bonito. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", declarou.