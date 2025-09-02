Motociclista morre em acidente no Cabo de Santo Agostinho

O caso esta sendo investigado pela Delegacia do Cabo de Santo Agostinho

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Um homem morreu em um acidente de motocicleta na noite desta segunda-feira (1º), na entrada de Nazaré, no Litoral Sul do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

A vítima foi identificada como Michael Silva, de 29 anos, conhecido como Jhow. Segundo informações repassadas à Polícia, ele perdeu o controle da moto ao tentar realizar uma manobra, caiu e bateu a cabeça contra o meio-fio.

O impacto foi fatal e Michael morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco declarou que a ocorrência esta sob as investigações da Delegacia do Cabo de Santo Agostinho. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso".