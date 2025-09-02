Segundo a polícia, a motivação do crime pode estar ligada a dívidas provenientes de empréstimos de dinheiro feitos pela vítima, inclusive para o ex-companheiro

Mulher sobrevive após levar mais de dez tiros em Cruz de Rebouças, em Igarassu (Reprodução/redes sociais)

Uma mulher de 51 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio na comunidade de Cruz de Rebouças, em Igarassu, no Grande Recife, na noite de domingo (31). A vítima, identificada como Maria da Conceição Ramos dos Santos, estava em casa quando dois criminosos chegaram em uma motocicleta.

Segundo testemunhas, a passageira, que usava capacete, chamou por Demétrio, ex-marido de Maria da Conceição. Ao se aproximar do portão, a vítima foi surpreendida pelo outro suspeito, que sacou uma arma de fogo e efetuou mais de dez disparos contra ela.

Mesmo ferida, Maria da Conceição foi socorrida pela família, passou pela UTI e sobreviveu. De acordo com a polícia, as investigações apontam que a motivação do crime pode estar relacionada a dívidas provenientes de empréstimos de dinheiro feitos pela vítima, inclusive para o ex-companheiro.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Paulista. "As investigações seguem até elucidação do caso", declarou.