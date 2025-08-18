Protestos no Recife: carroceiros aguardam posição da prefeitura, que promete novo cadastramento

A gestão municipal informa que, ainda no segundo semestre, será realizado um novo cadastramento dos trabalhadores e dos animais de tração

Recife, PE, 18/08/2025 - PROTESTOS CARROCEIROS - Na manhã desta segunda-feira(18), os carroceiros realizaram protestos, fechando o transito no viaduto da Joana Bezerra e em frente a câmara de vereadores. ( Rafael Vieira)

Após o protesto realizado nesta segunda (18), no Centro do Recife, os carroceiros afirmam que, por enquanto, não há previsão de novas manifestações.

A categoria, no entanto, segue aguardando um posicionamento oficial da Prefeitura sobre as reivindicações apresentadas durante o ato.

Do outro lado, a gestão municipal informa que, ainda no segundo semestre, será realizado um novo cadastramento dos trabalhadores e dos animais de tração.

“Não vai ter protesto, até o momento não tem previsão. Estamos esperando o posicionamento da Prefeitura”, declarou Eklesiartes José, um dos representantes da categoria. Segundo ele, existe uma pauta formalizada que os carroceiros esperam ver atendida.

No ato do dia 18, os carroceiros cobraram a criação de leis em conjunto com a classe, visando à revogação da Lei Municipal nº 17.918/2013, que regulamenta a circulação de veículos de tração animal na capital.

Entre os principais pontos da pauta estão:

Políticas públicas para o bem-estar dos animais de grande porte, incluindo vacinação, atendimento veterinário de urgência e acompanhamento periódico;

Treinamentos de trânsito promovidos pela CTTU para capacitar condutores de veículos de tração animal;

Implantação de emplacamento e chip de identificação dos animais, como forma de fiscalização e prevenção a maus-tratos;

Criação de um banco de ração e medicamentos subsidiados;

Implantação de carteira de saúde animal, com exames periódicos;

Ampliação do prazo para circulação de veículos de tração animal no Recife.

Oque diz a Prefeitura

Em resposta, a Prefeitura do Recife informou que será feito um novo cadastramento ainda neste segundo semestre. Segundo a gestão, o censo dos carroceiros tem como objetivo identificar tutores e animais, garantindo acesso aos benefícios do Programa Gradual de Retirada de Animais de Veículos de Tração Animal.

O município destaca que o uso de veículos de tração animal estará totalmente proibido a partir de 31 de janeiro de 2026. Aqueles que atenderem aos critérios poderão receber indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça.

Além disso, os trabalhadores cadastrados terão acesso a uma rede de qualificação profissional, programas de apoio ao empreendedorismo pelo CredPop Recife, encaminhamento para vagas de emprego pelo GO Recife, oportunidade de integrar a equipe de limpeza urbana da Emlurb e até a disponibilização de veículos alternativos.



Enquanto aguardam a definição da Prefeitura, a categoria pedem abertura ao diálogo. “Existe uma pauta, esperamos que seja atendida”, reiterou Eklesiartes José.