Atenção, motoristas: 4 rodovias do estado ganham lombadas eletrônicas; veja locais
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) publicou no Diário Oficial desta terça (2) a informação sobre instalação de equipamentos nas rodovias estaduais rodovias PE-007, PE-045, PE-071 e PE-090.
Publicado: 02/09/2025 às 08:05
Rodovias ganham mais fiscalizações eletrônicas (DIVULGAÇÃO/DER)
Mais rodovias pernambucanas serão fiscalizadas com a instalação de lombadas eletrônicas.
A Portaria Nº 89, de 27 de agosto, aponta que:
Essas estradas, nos locais relacionados, passarão a ser fiscalizadas por equipamentos eletrônicos "medidores de velocidade modernos, do tipo fixo, dotados de sensor não intrusivo, com recurso OCR, controlador ou redutor de velocidade".
Ainda segundo o DER-PE, os equipamentos de fiscalização eletrônica, que registram infrações por excesso de velocidade, ficarão ligados das 5 h às 22 h e passarão a registrar as infrações um dia após a data desta publicação no Diário Oficial.
Veja os locais
Os novos equipamentos funcionarão, a partir de quarta (3), nos seguintes locais:
RODOVIA PE-007 Km 17 RECIFE/PE MORENO/JABOATÃO DOS GUARARAPES (Grande Recife)
RODOVIA PE-045 Km 33 ESCADA/ VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (Zona da Mata)
RODOVIA PE-045 Km 33 GLÓRIA DO GOITÁ/ VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (Zona da Mata)
RODOVIA PE-071-Km 7 GRAVATÁ/ AMARAJI /Chã Grande (Agreste)
PE-090 Km 3 - LIMOEIRO/ RECIFE/PE/ CARPINA (Agreste)