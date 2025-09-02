Atenção, motoristas: 4 rodovias do estado ganham lombadas eletrônicas; veja locais

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) publicou no Diário Oficial desta terça (2) a informação sobre instalação de equipamentos nas rodovias estaduais rodovias PE-007, PE-045, PE-071 e PE-090.

Rodovias ganham mais fiscalizações eletrônicas (DIVULGAÇÃO/DER)

Mais rodovias pernambucanas serão fiscalizadas com a instalação de lombadas eletrônicas.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) publicou no Diário Oficial desta terça (2) a informação sobre instalação de equipamentos nas rodovias estaduais rodovias PE-007, PE-045, PE-071 e PE-090.

A Portaria Nº 89, de 27 de agosto, aponta que:

Essas estradas, nos locais relacionados, passarão a ser fiscalizadas por equipamentos eletrônicos "medidores de velocidade modernos, do tipo fixo, dotados de sensor não intrusivo, com recurso OCR, controlador ou redutor de velocidade".

Ainda segundo o DER-PE, os equipamentos de fiscalização eletrônica, que registram infrações por excesso de velocidade, ficarão ligados das 5 h às 22 h e passarão a registrar as infrações um dia após a data desta publicação no Diário Oficial.

Veja os locais

Os novos equipamentos funcionarão, a partir de quarta (3), nos seguintes locais:

RODOVIA PE-007 Km 17 RECIFE/PE MORENO/JABOATÃO DOS GUARARAPES (Grande Recife)



RODOVIA PE-045 Km 33 ESCADA/ VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (Zona da Mata)

RODOVIA PE-045 Km 33 GLÓRIA DO GOITÁ/ VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (Zona da Mata)

RODOVIA PE-071-Km 7 GRAVATÁ/ AMARAJI /Chã Grande (Agreste)

PE-090 Km 3 - LIMOEIRO/ RECIFE/PE/ CARPINA (Agreste)