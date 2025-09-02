Jornalista estava internado havia duas semanas em SP. Mino Carta foi diretor de importantes revistas e jornais brasileiros

Morre o jornalista Mino Carta, aos 91 anos (Foto: Carta Capital/Divulgação)

Morreu nesta terça-feira (2/9), aos 91 anos, o jornalista Mino Carta. O fundador e diretor de redação da revista Carta Capital, o jornalista estava internado havia duas semanas na UTI do hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido Gênova, na Itália, Demetrio, mais conhecido como Mino, chegou ao Brasil com os pais, em 1946. A família veio para São Paulo onde ele, anos depois, chegou a ingressar no curso de direito da Universidade de São Paulo (USP), mas não chegou a se formar.

Foi no jornalismo que fez carreira, fundando e dirigindo importantes veículos, como as revistas Quatro Rodas, Veja, IstoÉ e CartaCapital, além do tradicional Jornal da Tarde.

