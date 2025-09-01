Sindicato dos Metroviários lança campanha em outdoors contra privatização do Metrô do Recife

Além da campanha, o presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, terá reuniões nesta quarta-feira (3), em Brasília, buscando articulações que sejam contrárias à privatização

Outdoor de campanha do Sindicato dos Metroviários. (Foto: Divulgação)

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) e a Federação Nacional dos Metroviários (Fenametro) lançaram uma campanha em outdoors e painéis de LED, localizados em algumas avenidas do Grande Recife, contra a privatização do Metrô do Recife.

De acordo com o Sindmetro-PE, a nova campanha compara a postura do presidente Lula (PT) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso avance na decisão de repassar o sistema ao Governo de Pernambuco para concessão.

Uma das frases estampadas em outdoors e paninés de LED diz: “Lula, Bolsonaro privatizou o metrô de BH. O seu governo vai privatizar o metrô do Recife? A passagem vai aumentar e o serviço vai piorar!”.

Além da campanha, o presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, terá reuniões nesta quarta-feira (3), em Brasília, buscando articulações que sejam contrárias à privatização.

Segundo o sindicato, a campanha acontece após as declarações do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que defendeu transferir o metrô para o governo estadual, repetindo o modelo de Bahia, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro.

Para os metroviários, a fala do ministro é um insulto, pois ignoraria décadas de sucateamento deliberado pelo próprio Estado, "que paralisou investimentos para justificar a entrega ao setor privado".

A campanha também exige da governadora Raquel Lyra (PSD) uma posição mais firme e contrária à privatização.

A ação do sindicato mobiliza ainda bicicletas com som nas estações do Recife, Joana Bezerra, Camaragibe, Cavaleiro, Jaboatão, Afogados e Barro.