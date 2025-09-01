Sargento reformado da PM e mais duas pessoas morrem durante briga no Recife

Crime aconteceu na Travessa Valdemar Falcão, no Engenho do Meio, na madrugada desta segunda (1º). Segundo a PM, o filho do sargento reformado ficou ferido e foi levado para o Hospital da Restauração (HR)

Fachada IML (Rafael Vieira)

Uma discussão em uma residência, na madrugada desta segunda-feira (1º), deixou três pessoas mortas e uma ferida na Travessa Valdemar Falcão, no bairro de Engenho do Meio, Zona Oeste do Recife. Entre as vítimas fatais, estavam um sargento reformado da PM, identificado como Bartolomeu Machado Brandão Filho, de 60 anos, e seu sobrinho, Diego Leite Brandão, de 38 anos.

De acordo com informações extraoficiais, a confusão teria iniciado após uma discussão entre o filho do sargento reformado, um homem de 33 anos que não foi identificado, e outro homem, de 39 anos, reconhecido como Dário Gonçalves da Silva Júnior, que estava armado.

Durante a discussão, o filho do sargento teria chamado o pai para o local. Ao chegar na residência, uma nova discussão foi iniciada e terminou em uma troca de tiros.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, ao chegar na residência, o efetivo do 12º BPM encontrou Dário Gonçalves morto. Os PMs foram informados por testemunhas que os outros três envolvidos foram baleados e teriam sido levados para a UPA dos Torrões.

O sargento reformado e seu sobrinho não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade hospitalar. O filho do militar foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a ocorrência, através da Força Tarefa de Homicídios na Capital, como tentativa de homicídio e triplo homicídio consumado.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, finalizou a nota da PCPE.