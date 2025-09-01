Irmãos são presos por assaltar farmácias 40 vezes em dois meses no Grande Recife

Segundo a Polícia Civil, a dupla contava com informações privilegiadas repassadas por um funcionário de uma empresa de segurança privada que prestava serviços à rede

Os irmãos foram presos pela Polícia Civil, na quinta-feira (28/8) (Foto: Divulgação/PCPE)

Dois irmãos, de 23 e 29 anos, foram presos em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, suspeitos de assaltar a mesma rede de farmácias cerca de 40 vezes em dois meses. Segundo a Polícia Civil, a dupla contava com informações privilegiadas repassadas por um funcionário de uma empresa de segurança privada que prestava serviços à rede.

Conforme a corporação, o funcionário de segurança privada, que também é investigado, repassava detalhes cruciais, como a localização do dinheiro nos caixas e a presença de funcionárias mulheres. Com essas informações, os suspeitos abordavam as vítimas e usavam armas de forma ostensiva. Os irmãos foram presos temporariamente na quinta-feira (28/8).

“Nós apreendemos um simulacro de arma de fogo, que seria usado nesses assaltos pelos irmãos. Em algumas abordagens, eles chegavam a sacar a arma, em outras levantavam a blusa e mostravam”, disse, em coletiva de imprensa, o delegado Ney Luiz Rodrigues.

De acordo com o delegado, a quantidade de roubos resultou em um valor "considerável", mas o montante não foi revelado pela rede de farmácias.

A Polícia Civil suspeita que o grupo seja composto por mais dois homens, envolvidos em outros assaltos na Região Metropolitana, em cidades como Ipojuca, Paulista, Cabo de Santo Agostinho e Olinda.

Segundo o delegado Ney Luiz, um dos três suspeitos já possui mandado de segurança expedido pela Justiça.