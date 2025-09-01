Menino de 8 anos leva choque ao subir em poste para pegar pipa e está internado no HR, no Recife

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que alguns moradores e funcionários de empresas de instalação de internet tentam resgatar a criança.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver moradores da localidade colocando colchões em um muro para tentar amortecer uma possível queda da criança. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Um menino de 8 anos recebeu um choque elétrico após subir em um poste para tentar remover uma pipa que estava presa nos fios de energia. O caso aconteceu na tarde do último sábado (30), na Rua Diógenes Sampaio, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a criança sentada em um transformador de energia enquanto populares e funcionários de empresas provedoras de internet tentam fazer o resgate.

Outros moradores da localidade colocaram colchões em um muro, protegido com uma cerca de arame farpado, para tentar amortecer uma possível queda da criança.

Segundo a Neoenergia Pernambuco, na tentativa de retirar a pipa, o menino entrou em contato com a rede de distribuição de energia. Nesse momento, o sistema de proteção atuou e, automaticamente, desligou o fornecimento de energia, o que preveniu um acidente mais grave, inclusive, evitando a morte imediata.

A criança foi retirada por funcionários das empresas provedoras de internet e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro do Derby, área Central do Recife. De acordo com o HR, o quadro de saúde da criança é estável.



A Neoenergia alertou ainda que apenas profissionais capacitados da empresa estão autorizados a intervir na rede de distribuição de energia.

“A distribuidora reforça que a população nunca deve subir em postes ou entrar em subestações para remover pipas ou quaisquer outros objetos,” finaliza a nota.

Interrupções de fornecimento de energia por conta de pipas

Dados divulgados pela Neoenergia Pernambuco, no início do mês de agosto, mostram que o número de interrupções no fornecimento de energia envolvendo as pipas cresceu 30% no primeiro semestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo a companhia, de janeiro a junho, foram registradas 532 ocorrências no estado. Nesse período, houve interrupção média de 3,98 horas para mais de 157 mil clientes.

No mesmo período de 2024, foram contabilizadas 341 ocorrências, com média de 4,52 horas de falta de energia para 121 mil consumidores

