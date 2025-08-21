Metroviários mantêm estado de greve, mas descartam nova paralisação

Assembleia dos metroviários contra privatização do metrô (Foto: Divulgação)

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) realizou, na noite desta quinta-feira (21), mais uma assembleia para discutir as ações contra a privatização do Metrô do Recife. A categoria decidiu manter o estado de greve, mas descartam paralisação no momento.

Na assembleia, foram revisadas as atividades da semana anterior, quando os metroviários paralisaram o sistema por 24 horas durante a visita do presidente Lula à cidade.

A paralisação resultou na entrega de um documento com reivindicações e na realização de reuniões em Brasília, inclusive com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Luiz Soares, presidente da Fenametro e do Sindmetro-PE, fez um balanço da paralisação e destacou a adesão da categoria.

Soares também afirmou que o encontro em Brasília abriu um canal de diálogo com o governo federal. Ele disse que o governo se comprometeu a assegurar os empregos da categoria, independentemente do destino da CBTU.

Durante a reunião, Soares fez um apelo ao governo do estado, sugerindo medidas para o transporte público, como a redução da tarifa de energia ou de impostos sobre o sistema, em vez de prosseguir com a privatização. A categoria decidiu manter o estado de greve em defesa do metrô como serviço público.

As próximas agendas aprovadas incluem a participação em uma audiência pública em Brasília, na Câmara dos Deputados, no dia 23 de setembro, e uma reunião com a deputada estadual Dani Portela para articular uma audiência pública na Alepe