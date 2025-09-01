Dois adolescentes são mortos no Cabo de Santo Agostinho

Vítimas foram encontradas na manhã de domingo (31), no bairro de Ponte dos Carvalhos

Na manhã de domingo (31), dois adolescente, de 17 e 14 anos, foram encontrados mortos na Rua da Linha, no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. De acordo com a polícia, as vítimas ainda não foram identificadas.

Ambos os corpos foram localizados no início da manhã por moradores da região. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

A investigação ficará a cargo da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul. Em nota Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que diligências seguem até o esclarecimento do caso.