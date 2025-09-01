Mulher é morta a tiros próximo de presídio em Petrolina
Crime ocorreu na tarde de domingo (31), na calçada de uma residência próxima ao Presídio Dr. Edvaldo Gomes
Publicado: 01/09/2025 às 08:45
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) autuou o homem de 32 anos em flagrante delito, pela tentativa de roubo a uma residência. (Foto: Reprodução/PCPE)
Na tarde de domingo (31), uma mulher foi morta a tiros na calçada de uma residência localizada nas proximidades do Presídio Dr. Edvaldo Gomes, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A vítima foi identificada como Milena Oliveira Martins, de 25 anos.
Segundo informações repassadas à polícia, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local, antes da chegada do socorro.
Equipes da Polícia Militar estiveram no local e realizaram o isolamento da área até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso esta sendo investigado pela Delegacia de Petrolina. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", declarou.