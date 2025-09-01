Mulher é morta a tiros próximo de presídio em Petrolina

Crime ocorreu na tarde de domingo (31), na calçada de uma residência próxima ao Presídio Dr. Edvaldo Gomes

Na tarde de domingo (31), uma mulher foi morta a tiros na calçada de uma residência localizada nas proximidades do Presídio Dr. Edvaldo Gomes, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A vítima foi identificada como Milena Oliveira Martins, de 25 anos.

Segundo informações repassadas à polícia, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local, antes da chegada do socorro.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e realizaram o isolamento da área até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso esta sendo investigado pela Delegacia de Petrolina. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", declarou.

