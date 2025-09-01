° / °

Vida Urbana
Feminicídio

Mulher é morta a tiros em Vitória de Santo Antão

Vítima de 32 anos foi atingida enquanto trabalhava em banca de jogos no bairro Lídia Queiroz

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/09/2025 às 09:03

A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito para apurar todos os fatos./Foto: Arquivo/PCPE

Uma mulher, de 32 anos, foi morta a tiros no bairro Lídia Queiroz, em Vitória de Santo Antão, Zona da Mata de Pernambuco, na noite de sábado (30). Katiane da Conceição Santos estava em uma banca de jogos montada em frente à própria residência quando foi atingida.

Segundo à polícia, foi encontrado junto ao corpo da vítima diversos "big-bigs" de maconha. A autoria e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de homicídio consumado esta sob investigação da Delegacia de Vitória de Santo Antão. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", declarou em nota.

Homicídio consumado , mulher , Pernambuco , Vitótia de Santo Antão
