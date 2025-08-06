Interrupção de serviço de energia provocada por pipas cresce 30%, diz Neoenergia

O levantamento da concessionária mostra que, de janeiro a junho, foram registradas 532 ocorrências no estado. Nesse período, houve interrupção média de 3,98 horas para mais de 157 mil clientes.

Pipa enrolada em fio de energia é um prigo (Foto: Arquivo)

Empinar pipas pode parecer apenas uma brincadeira, mas pode gerar problemas na distribuição de rede elétrica e acidentes graves.

Dados divulgados pela Neoenergia Pernambuco, nesta quarta (6), apontam que o

número de interrupções no fornecimento de energia envolvendo as pipas cresceu 30% no primeiro semestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado.

O levantamento mostra que, de janeiro a junho, foram registradas 532 ocorrências no estado.

Nesse período, houve interrupção média de 3,98 horas para mais de 157 mil clientes.

No mesmo período de 2024, foram contabilizadas 341 ocorrências, com média de 4,52 horas de falta de energia para 121 mil consumidores.

O gerente operacional da concessionária, Aldo Bezerra, informa que é necessária uma conscientização da população, alertando que este é o tipo de brincadeira que não tem como ser feita próximo à rede de distribuição de energia elétrica.

Segundo ele, soltar pipas perto da rede elétrica representa riscos.

Quando elas entram em contato com os cabos de energia, podem provocar curtos-circuitos, danificar transformadores e até romper a fiação, causando acidentes com a população.

Além disso, este tipo de situação pode afetar diretamente o fornecimento de energia, deixando bairros inteiros sem eletricidade.

O gesto disse, ainda, que, em alguns casos, os materiais usados na fabricação da pipa, como papel laminado, fios metálicos ou cerol, agravam ainda mais o risco.

.

O uso de cerol, além de ilegal em várias cidades, é perigoso tanto para pedestres, ciclistas e motociclistas, quanto para a rede elétrica.

O produto transforma a linha da pipa em um fio cortante, podendo causar acidentes graves e comprometer a integridade dos cabos elétricos.

Como evitar acidentes com pipas

Dê preferência a locais abertos como praias, parques ou campos;

Nunca use fios metálicos ou papel laminado, pois são condutores de eletricidade;

Não utilize cerol. Além do risco de cortes, ele pode danificar os cabos da rede elétrica;

Se a pipa ficar presa nos fios, jamais tente retirá-la. Acione a Neoenergia Pernambuco pela Central 116;

Evite soltar pipas em dias de chuva ou ventos muito fortes





