Homem é morto por segurança em frente a hipermercado em Olinda

Caso ocorreu no final da tarde de domingo (31), no bairro de Peixinhos, e será investigado pela Polícia Civil

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Um homem, de 19 anos, foi morto a tiros por um segurança no final da tarde de domingo (31), em frente ao hipermercado Mix Mateus, localizado na Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos, em Olinda, Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a policia, o autor seria um segurança, de 35 anos, vinculado ao estabelecimento. Ele foi detido e encaminhado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Toda a cena criminosa foi registrada por câmeras de segurança instadas nas proximidades do local.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.

