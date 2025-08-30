Crime foi registrado por câmera de segurança; suspeito já responde a nove processos e usava tornozeleira eletrônica

Homem é preso após furtar celular de porteiro em condomínio de Boa Viagem (Reprodução/redes sociais)

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na madrugada da sexta-feira (29) após furtar o celular do porteiro de um condomínio em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O crime foi registrado por uma câmera de segurança do prédio.

Imagens gravadas pelo circuito de segurança do condomínio mostram o momento em que o suspeito escala o muro do condomínio, se aproxima da guarita e aguarda o porteiro se distrair. Quando a vítima se vira de costas, o homem entra na portaria, pega o celular que estava sobre a bancada e foge novamente pelo muro.

Policiais civis da 7ª Delegacia de Boa Viagem realizaram a prisão pouco depois do crime e recuperaram o aparelho.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que após a aplicação das medidas administrativas, o suspeito foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

