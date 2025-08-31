Motociclista morre após bater em cavalo na PE-15, em Olinda

Josenildo morreu antes de ser socorrido

Homem morreu no local. Cavalo também não sobreviveu. (Foto: Reprodução)

Um motociclista de 23 anos morreu após bater em um cavalo na PE-15, em Olinda, no Grande Recife, na manhã deste domingo (31). A vítima foi identificada como Josenildo Richard Rodrigues.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros enviaram equipes ao local, mas o motociclista morreu antes de ser socorrido.

O cavalo também morreu na colisão.

O corpo de Josenildo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

