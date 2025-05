Assalto em loja no município de Igarassu termina com a morte de segurança

/Balanço Geral Manhã

Na madrugada desta terça-feira (29), um segurança foi assassinado, vítima de latrocínio, em uma loja de utilidades, na PE-35, Centro de Igarassu, Região Metropolitana do Recife. Segundo informações divulgadas em redes sociais, o nome da vítima é Franklin Cavalcante da Silva Júnior, de 32 anos. O segurança, de 32 anos, e um funcionário, de 18 anos, tinham sido acionados após o disparo do alarme de segurança da loja. Ao notar alguns ruídos estranhos nos fundos, o vigilante entrou no local e se deparou com um homem escondido no banheiro. Após uma luta corporal com o invasor, o funcionário teve de ser socorrido à unidade de saúde, com um ferimento profundo na mão esquerda. Já o vigilante não resistiu aos ferimentos de golpes de faca e morreu no local. O suspeito cortou a fiação das câmeras e do alarme e fugiu do local ferido. A polícia apreendeu três armas: uma faca, um facão e um punhal. Foi instaurado inquérito policial e as diligências estão em andamento para identificar e capturar os autores do crime. As investigações estão sendo conduzidas de perto pelo Delegado Sérgio Ricardo.