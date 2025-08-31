Homem tem pernas e braço amputados após acidente de trabalho no Recife

Joseildo é funcionário da VM Engenharia, empresa terceirizada que presta serviço para a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás)

Homem foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem de 45 anos ficou gravemente ferido em um acidente de trabalho no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, na quarta-feira (27). Ele atua como coordenador de operações de máquinas em uma empresa terceirizada que presta serviços para a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás).

Ao G1, parentes afirmaram que Joseildo José de Souza realizava um serviço próximo a um caminhão prancha, quando a rampa de ferro do veículo teria se soltado e esmagado parte do seu corpo. Segundo relatam, a vítima passou por cirurgia e teve o braço direito e as duas pernas amputadas.

O trabalhador foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, no Centro do Recife. Ele segue internado neste domingo (31) com quadro estável.

Por nota, a Copergás informa que, no momento do ocorrido, o técnico de segurança do trabalho da empresa contratada acompanhava os procedimentos e o veículo envolvido havia passado por inspeção e aprovação de profissionais de ambas as empresas. A Copergás ressalta estar assegurando o suporte necessário ao trabalhador e sua família.

Já a VM Engenharia, responsável pela contratação direta do trabalhador, afirma que a apuração das causas do acidente será realizada em momento oportuno, com a “devida responsabilidade” e “transparência”.

"No entanto, enfatizamos que, neste instante, o foco da VM Engenharia está inteiramente voltado para o cuidado e o amparo ao colaborador e à sua família, independentemente de atribuições de culpa", declara.

Confira a íntegra dos posicionamentos da Copergás e da VM Engenharia:

Nota Copergás

A Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) informa que, na quarta-feira, 27 de agosto, ocorreu um acidente envolvendo um colaborador da empresa de engenharia) contratada pela Copergás. O trabalhador recebeu atendimento imediato e foi encaminhado pelo SAMU à rede hospitalar. No momento da operação, o técnico de segurança do trabalho da empresa contratada acompanhava os procedimentos, e o veículo envolvido havia passado por inspeção e aprovação de profissionais de ambas as empresas. A Copergás e a empresa contratada permanecem acompanhando de perto a situação e assegurando todo o suporte necessário ao colaborador e à sua família.

Nota VM Engenharia

A VM Engenharia vem a público informar que, em razão de um acidente ocorrido em ambiente laboral, um de nossos colaboradores fora hospitalizado e se encontra em acompanhamento médico.

Neste momento, a prioridade absoluta da empresa é prestar todo o apoio necessário ao colaborador e a seus familiares, oferecendo assistência integral e acompanhamento próximo para minimizar os impactos decorrentes deste lamentável ocorrido.

Ressaltamos que a apuração das causas do acidente será realizada em momento oportuno, com a devida responsabilidade e transparência. No entanto, enfatizamos que, neste instante, o foco da VM Engenharia está inteiramente voltado para o cuidado e o amparo ao colaborador e à sua família, independentemente de atribuições de culpa.

A VM Engenharia reitera seu compromisso com a segurança, a integridade e o bem-estar de seus colaboradores, princípios que norteiam suas atividades em todas as frentes de atuação.

