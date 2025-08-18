Manifestação dos carroceiros já é a terceira em 2025

Pressão dos carroceiros contra a Lei Municipal 17.918/2013, que proíbe o trânsito montado e uso de carroças no Recife, acontece desde abril de 2025, quando foi realizada a primeira manifestação do grupo

Os manifestantes afirmam que não há previsão para fim dos atos, que devem se estender até que haja uma conversa com o Prefeito do Recife, João Campos (Foto: Rafael Vieira / DP Foto)

Os protestos realizados por carroceiros que travaram a cidade do Recife sete pontos do manhã desta segunda (18), são a terceira ação de pressão do grupo neste ano contra a Lei Municipal 17.918/2013, que proíbe o trânsito montado e uso de carroças no Recife.

A Prefeitura do Recife pretende extinguir a circulação de veículos de tração animal a partir do dia 31 de janeiro de 2026.

Relembre

No último dia 25 de abril, vários carroceiros se reuníram na frente da Câmara dos Vereadores do Recife, na região central da capital pernambucana, para protestar contra a legislação. Na ocasião, eles foram à Prefeitura do Recife para conversar com a gestão municipal.

Menos de dois meses depois, na manhã do dia 16 de junho, os carroceiros fecharam a cidade pela primeira vez, com protestos simultâneos em pelo menos seis locais.

Reivindicação

Após os protestos simultâneo que travaram o trânsito do Recife em sete pontos diferentes nesta segunda (18), os carroceiros divulgaram um documento entregue aos vereadores, na Câmara Municipal, na área central da cidade. Um dos representantes do grupo afirmou que eles só vão embora quando conseguirem “conversar e fazer um acordo com o prefeito”.

Com 10 exigências, o documento tem como foco a revogação da Lei Nº 17.918/2013. Veja todos os itens do manifesto:

1) Criação de lei em conjunto com a classe que será afetada, com a concordância para que se revogue a Lei Nº 17.918/2013.

2) Criação de políticas públicas Para o bem-estar dos animais de grande porte; como vacinação, atendimento veterinário de urgência, emergência e atendimentos periódicos.

3) Treinamentos e instrução de trânsito que sejam realizados pela CTTU, que visa capacitação dos condutores de veículos de tração animal para que possa transitar no município de forma correta e segura.

4) Criação da carta de condução de veículos de tração animal, carta cocheiro, que será disponibilizado de forma gratuita pelo órgão de trânsito, CTTU.

5) Implantação de um sistema que possibilite fiscalizar os veículos de tração animal através do emplacamento dos veículos tracionado por animais de grande porte. Assim podendo identificar possíveis ocorrências de maus tratos.

6) Obrigatoriedade de registro dos animais de grande porte, mediante a um chip de identificação, que será disponibilizado gratuitamente.

7) Criação de um decreto que visa estender o prazo para circulação dos Veículos de Tração animal, a Condução de animais com cargas e o trânsito montado no município do Recife.

8) Flexibilidade nas exigências para liberação dos animais apreendido, desde que sua apreensão não seja por motivos de maus tratos.

9) Criar um banco de ração animal e medicamentos subsidiados.

10) Implantar a carteira de saúde animal, realizar diagnóstico quanto à qualidade de vida do animal, realizando exames periódicos.