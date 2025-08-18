Náutico garantido: veja como funciona a segunda fase da Série C

Restando duas rodadas para o final da primeira fase, o Náutico já se prepara para o quadrangular da Série C

Delegação do Náutico após vitória sobre o Londrina no Estádio do Café (Reprodução/Redes Sociais/Náutico)

Com a vitória sobre o Anápolis, o Náutico garantiu sua classificação para a segunda fase da Série C, com duas rodadas de antecedência. A próxima fase é a decisiva para decidir quais serão os quatro times que irão disputar à Série B de 2026.

Na parte decisiva da Série C de 2025, os oito primeiros classificados da primeira fase se dividem (A e B), com quatro integrantes cada. A divisão funciona da seguinte forma:

Grupo A: 1°, 4º, 5º e 8º colocados da primeira fase

Grupo B: 2º, 3º, 6º e 7º colocados da primeira fase (atualmente o Náutico se encontra na 2ª colocação)



As equipes classificadas se enfrentarão em partidas de ida e volta, totalizando seis jogos para cada time. Os dois melhores colocados de cada grupo estão classificados para a Série B de 2026, além disso, os líderes dos grupos fazem a final para definir o campeão da Série C de 2025.

Times já classificados para a 2ª fase

- Caxias

- Náutico

- Ponte Preta

- Londrina

- São Bernardo

Próximas partidas

Na primeira fase ainda restam duas partidas para o Náutico, que serão disputadas nos próximos dois finais de semana. No sábado (23), o Timbu vai a São Paulo enfrentar o também já classificado para a segunda fase, São Bernardo, em partida válida pela 18ª rodada da Série C. Já no sábado (30), o alvirrubro recebe o Ituano, que briga por vaga na próxima fase, no Estádio dos Aflitos, para finalizar as partidas da primeira parte do campeonato.

