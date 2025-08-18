Náutico garantido: veja como funciona a segunda fase da Série C
Restando duas rodadas para o final da primeira fase, o Náutico já se prepara para o quadrangular da Série C
Publicado: 18/08/2025 às 11:54
Delegação do Náutico após vitória sobre o Londrina no Estádio do Café (Reprodução/Redes Sociais/Náutico)
Com a vitória sobre o Anápolis, o Náutico garantiu sua classificação para a segunda fase da Série C, com duas rodadas de antecedência. A próxima fase é a decisiva para decidir quais serão os quatro times que irão disputar à Série B de 2026.
Na parte decisiva da Série C de 2025, os oito primeiros classificados da primeira fase se dividem (A e B), com quatro integrantes cada. A divisão funciona da seguinte forma:
Grupo A: 1°, 4º, 5º e 8º colocados da primeira fase
Grupo B: 2º, 3º, 6º e 7º colocados da primeira fase (atualmente o Náutico se encontra na 2ª colocação)
As equipes classificadas se enfrentarão em partidas de ida e volta, totalizando seis jogos para cada time. Os dois melhores colocados de cada grupo estão classificados para a Série B de 2026, além disso, os líderes dos grupos fazem a final para definir o campeão da Série C de 2025.
Times já classificados para a 2ª fase
- Caxias
- Náutico
- Ponte Preta
- Londrina
- São Bernardo
Próximas partidas
Na primeira fase ainda restam duas partidas para o Náutico, que serão disputadas nos próximos dois finais de semana. No sábado (23), o Timbu vai a São Paulo enfrentar o também já classificado para a segunda fase, São Bernardo, em partida válida pela 18ª rodada da Série C. Já no sábado (30), o alvirrubro recebe o Ituano, que briga por vaga na próxima fase, no Estádio dos Aflitos, para finalizar as partidas da primeira parte do campeonato.