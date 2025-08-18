Antes de reunião na Casa Branca, Zelensky pede que Trump estabeleça 'a paz pela força' contra a Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirão nesta segunda (18)

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, instou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (18), a estabelecer "paz pela força" contra a Rússia.

Usando a linguagem do próprio presidente americano, Zelensky argumentou, antes de uma reunião de alto nível na Casa Branca, que "a Rússia só pode ser obrigada a alcançar a paz pela força, e o presidente Trump tem essa força".

"Devemos fazer tudo da forma correta para que a paz seja instaurada", escreveu Zelensky no X. "Quando se fala de paz para um país na Europa, significa paz para toda a Europa", acrescentou.

Antes da reunião, Zelensky também declarou que se concentraria em discutir a obtenção de garantias de segurança ocidentais para seu país.

"Teremos tempo para falar sobre a arquitetura das garantias de segurança. Isso é, realmente, o mais importante", disse Zelensky em conversas com o enviado especial de Trump à Ucrânia, Keith Kellogg.

Zelensky se reuniu na embaixada ucraniana em Washington com líderes europeus que foram demonstrar seu apoio, e em seguida se reunirá com Trump.

Depois de se reunir com seu contraparte russo, Vladimir Putin, no Alasca, o presidente americano vem pressionando a Ucrânia a ceder território para pôr fim à invasão de Moscou.

Trump descartou a adesão da Ucrânia à Otan, alinhando-se à posição de Putin, embora funcionários americanos e líderes ocidentais digam que estão buscando outras formas de garantir a segurança da Ucrânia.

Em uma breve aparição perante a imprensa ao lado de Trump, Putin afirmou: "Naturalmente, também deve ser garantida a segurança da Ucrânia", o que gerou especulações sobre algum acerto.

Zelensky chegará separadamente à Casa Branca e será recebido por Trump por volta das 17H00 GMT (14h em Brasília).