Corpo de Bombeiros foram acionados para outros atos na Região Metropolitana do Recife

Protestos simultâneos dos carroceiros param várias avenidas do Recife (Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal confirma protesto na BR-101, no sentido Paulista e Jaboatão dos Guarapes, na manhã desta segunda-feira (16).

A ação ocorre como forma de luta a favor da Lei de Tração Animal, a Lei Municipal 17.918/2013, proíbe o trânsito montado e uso de carroças no Recife.

Além desse protesto que atinge a Zona Oeste do Recife, outros atos acontecem de forma simultânea no cruzamento entre a Avenida Norte e a Av. João de Barros, na Avenida Recife, na Avenida Agamenon Magalhães, e no bairro de Peixinhos em Olinda.

Até o momento, viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), foram acionadas para combater pontos de incêndio nesses locais.

A reportagem aguarda mais informações do Corpo de Bombeiros.