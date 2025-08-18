Protestos no Recife: carroceiros exigem revogação de lei e outros 9 itens; confira

Carroceiros fizeram protestos simultâneos, nesta segunda (18), em sete pontos do Recife, parando a cidade. Eles levaram documento para os vereadores

Carroceiros em protestos na manhã desta segunda (18) (RAFAEL VIEIRA/DP)

Após o protesto simultâneo que travou o trânsito do Recife em sete pontos diferentes, nesta segunda (18), os carroceiros divulgaram um documento que será entregue aos vereadores, na Câmara Municipal, na área central da cidade.

Com 10 exigências, o documento tem como foco a revogação da Lei Nº 17.918/2013, que trata da proibição de carroças com tração animal na capital pernambucana.

Veja todos os itens do manifesto:

1) Criação de lei em conjunto com a classe que será afetada, com a concordância para que se revogue a Lei Nº 17.918/2013.

2) Criação de políticas públicas Para o bem-estar dos animais de grande porte; como vacinação, atendimento veterinário de urgência, emergência e atendimentos periódicos.

3) Treinamentos e instrução de trânsito que sejam realizados pela CTTU, que visa capacitação dos condutores de veículos de tração animal para que possa transitar no município de forma correta e segura.

4) Criação da carta de condução de veículos de tração animal, carta cocheiro, que será disponibilizado de forma gratuita pelo órgão de trânsito, CTTU.

5) Implantação de um sistema que possibilite fiscalizar os veículos de tração animal através do emplacamento dos veículos tracionado por animais de grande porte. Assim podendo identificar possíveis ocorrências de maus tratos.

6) Obrigatoriedade de registro dos animais de grande porte, mediante a um chip de identificação, que será disponibilizado gratuitamente.

7) Criação de um decreto que visa estender o prazo para circulação dos Veículos de Tração animal, a Condução de animais com cargas e o trânsito montado no município do Recife.

8) Flexibilidade nas exigências para liberação dos animais apreendido, desde que sua apreensão não seja por motivos de maus tratos.

9) Criar um banco de ração animal e medicamentos subsidiados.

10) Implantar a carteira de saúde animal, realizar diagnóstico quanto à qualidade de vida do animal, realizando exames periódicos.

Entrevista

Representante dos carroceiros que pararam o Recife, em protestos simultâneos, nesta segunda (18), Eclésia Aristides da Silva afirmou que a categoria não defende maus-tratos de animais, mas o direito de trabalhar com as carroças de tração animal.

Em entrevista ao Diario, ela disse que a “prefeitura tem que penalizar quem pratica maus-tratos e não quem cuidada dos cavalos”.

Sobre a lei que proíbe o uso dos cavalos, a representante da categoria declarou: “Muito desses animais vão sofrer, vão sentir saudade. A gente sabe o que o animal sente. Até os próprios ativistas sabem que o animal têm um sentimento dele”.

Eclésia afirmou, ainda, que “espera que a que o prefeito (João Campos) atenda a reivindicações. A pauta é bem clara e respeita tanto os animais como também a mobilidade urbana”.