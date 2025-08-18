Jovem é encontrada morta com golpes de faca na orla do Janga, em Paulista

A vítima, de 24 anos, mantinha relacionamento com homem casado e chegou a comentar em áudio que estava sendo perseguida por ele e sua esposa

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Uma jovem de 24 anos foi encontrada morta na praia do Janga, na manhã deste domingo (17), em Paulista, Região Metropolitana do Recife. De acordo com a polícia, o corpo de Maíssa Batista de Moura Souza apresentava lesões provocadas por golpes de faca. Amigas chegaram a alerta-la sobre os riscos de estar com o atual companheiro.

Segundo informações de populares, Maíssa morava em Paulista com a mãe e dois filhos autistas. A vítima ainda mantinha um relacionamento conturbado com um homem mais velho e comprometido, por cerca de quatro anos.

Ainda de acordo com os relatos, a relação era marcada por discussões, ameaças e episódios de violência, ela chegou a descreve-lo como "vingativo e traiçoeiro”. Em áudios enviados pela vítima a amigas, ela estaria sendo vigiada pelo atual companheiro e que sentia medo dele e de sua esposa.

As testemunhas ainda informaram que outra oportunidade, ela chegou a ser ferida com golpes de faca, procurou ajuda policial, mas não formalizou a denúncia.

Por receio, Maíssa passou a andar sob a posse de um canivete. Algumas amigas chegaram a sugerir que ela terminasse o relacionamento observando o risco que ela estava correndo.

O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso de homicídio consumado seguem em andamento por meio do Departamento de Homicídios (DHPP) da capital.